Kuerz no hallwer 3 um Dënschdegmoien hunn d'Hesper Pompjeeë mussen an den Asaz. Op engem Parking zu Izeg an der Rue de Contern hunn zwee Autoen gebrannt.

Wéi d'Pompjeeën op der Plaz ukoumen, stoung eent vun de Gefierer komplett a Flamen. Wéi et um Dënschdeg de Moien vum Asazzenter Hesper heescht, wier d'Feier séier ënner Kontroll gewiescht. © Police Géint 20.45 Auer e Méindeg den Owend war och tëscht dem Wandhaff a Garnech en Auto a Brand geroden. Et ass kengem eppes geschitt. Géint 19.20 Auer hat um Kierchbierg an der Avenue John F. Kennedy ee Scooter gebrannt. Och hei blouf et beim Materialschued. Kuerz virun 18 Auer e Méindeg waren zu Bartreng an der Lonkescherstrooss en Auto an e Moto anenee gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt. Och tëscht Sandweiler an der Gare zu Contern ware géint hallwer 6 en Auto an ee Moto net laanschtenee komm. Och hei gouf eng Persoun blesséiert.