Den OGBL-President André Roeltgen huet annoncéiert, dass hien um nächste Kongress am Dezember net méi fir de Poste vum President kandidéiere wäert.

Hien gouf jo bei de Sozialwahlen net méi an d'Chambre des Salariés gewielt. Bis Dezember wäert hien d'Geschécker vum OGBL awer weiderhin leeden.

Dono dierft dann d'Nora Back d'Gewerkschaft leeden, falls si déi néideg Zoustëmmung um Kongress wäert kréien.

Op der Pressekonferenz nom Nationalcomité sot d'Nora Back, dass si zu Verfügung géif stoen, mä natierlech wier et um Kongress dat ze decidéieren.

An Nationalcomité goufen d'Sozialwalen iwwerdeems am Detail analyséiert.

Den OGBL hätt hir Erwaardungen dobäi kloer erreecht, voir iwwertraff.

Och wann een 3 Sëtz an der CSL verluer hätt, hätt een awer weiderhin déi absolut Majoritéit. Et wier ee sech am Virfeld scho bewosst gewiescht, dass et ganz enk géif ginn, fir verschidde Reschtsëtz vun 2013 nach emol ze verdeedegen.