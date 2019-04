Domadder bleift een beim Uerteel aus 1. Instanz.

Op der Cour d'appel an der Stad blouf et e Méindeg am Nomëtte fir deen Ex-Policeschüler, deen am Summer 2015 net vereedegt gi war, bei der Strof aus 1. Instanz, spréch 3 Méint Prisong mat Sursis. An och fir déi 3 aner Ugekloten hunn d'Strofe vu 4 Méint Prisong mat Sursis, engem Joer Prisong mat Sursis, respektiv ee Fräisproch net geännert.

Dem haitege Polizist aus dem Süde vum Land war virgehäit ginn, bei enger Kläpperei, am Januar 2015, virun enger Disko an der Stad en anere Mann mat engem Messer ugegraff ze hunn.

Dee muss dem sengerzäit net vereedegte Policeschüler iwwerdeems Schuedenersatz an Héicht vu 500 € bezuelen.