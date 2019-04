En Dënschdeg am Nomëtteg hunn d'Autoritéiten direkt op zwee Problemer bei Liewensmëttelproduiten opmierksam gemaach.

D'Mousseline de pommes vun der Mark Aldi gouf aus der Vente geholl, well Glasschierbelen dra kënne sinn. Well eng Partie Glieser ewell verkaaft goufen, kréien d'Consommateure geroden, si hannescht an de Buttek ze bréngen.

An op der Etikett vun der "Sauce Wok des Caraïbes Poulet Roti" feelt den Hiweis, datt och Zellerie dran ass. A well eenzel Consommateuren op den Zellerie allergesch reagéiere kënnen, mécht d'Liewensmëttelsécherheet elo dorop opmierksam. Ze kafe gouf et déi karibesch Wok-Zooss fir Poulete vun der Mark Mama Cariba am Lidl. Wien net allergesch op Zellerie reagéiert, kann d'Zooss ouni Bedenke consomméieren.

Weider Detailer iwwer déi concernéiert Produiten an den offizielle Matdeelungen hei drënner.

Offiziell Schreiwessen

Rappel de Mousseline de pommes chez Aldi (2.04.2019)

Communiqué par: Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire La société ALDI a informé les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises du rappel du produit Mousseline de pommes vendu sous la marque ALDI dû à la suspicion de corps étrangers, possibilité de morceaux de verre.

Il s'agit du produit suivant :

Produit: Mousseline de pommes

Marque: ALDI

Bocal verre 720g

Lot: Tous les lots

Date de péremption: Toutes les dates

Origine: Belgique

Cela concerne uniquement le produit décrit ci-dessus.

Le produit incriminé a été retiré de la vente au Luxembourg par les magasins ALDI mais une partie des stocks a été vendue au consommateur final.

Pour cette raison, les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs de retourner ce produit au magasin.

Avertissement allergène - Présence de céleri non indiqué sur l'étiquette (02.04.2019)

Communiqué par: Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire

Les autorités de la sécurité alimentaire luxembourgeoises viennent d'être informées via le système d'alerte rapide des denrées alimentaires de la Commission européenne que le produit «Sauce Wok des Caraïbes Poulet Roti» de la marque Mama Cariba a été distribué au Luxembourg dans les magasins Lidl.

La présence de l'allergène «céleri» n'est pas indiquée sur l'étiquette.

Voilà pourquoi les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux personnes allergiques au céleri de ne pas consommer le produit suivant:

Nom: Sauce Wok des Caraïbes Poulet Roti

Marque: Mama Cariba

Unité: 375ml

DLC et numéros de lot: LOT 8108; DLC 18-4-2019

LOT 8102; DLC 12-4-2019

Code barre: 20977597

Le produit en question a été retiré de la vente dans les magasins Lidl au Luxembourg mais une partie des stocks a été vendue.

Pour les consommateurs qui ne sont pas allergiques au céleri, il n'y a pas de danger. Ils peuvent consommer le produit sans risque.

