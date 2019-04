Géint 18.30 Auer en Dënschdeg den Owend war zu Bartreng an der Rue de Mamer eng Persoun vun engem Auto ugestouss ginn. Si gouf dobäi blesséiert.

Weider mellt den 112 een Accident géint 19 Auer tëscht Boufer an Hielem. En Auto hat sech hei iwwerschloen. Eng Persoun gouf verwonnt.

An ee Blesséierte gouf et och an engem Accident kuerz no 18 Auer op der Kockelscheier. Hei waren zwee Autoen anenee gerannt.