Zenter Juni 2001 gëtt et d'ASBL "1604 Classics".

Dës Associatioun huet eng Konventioun mat "Sites et Monuments" déi zesummen eng eemoleg Kollektioun un ale Lokomotive geréieren. Och wann et esou lues enk an der Hal gëtt, geet déi ganz Ekipp mat vill Freed zur Saach.

D’Eisebunnsfrënn verbënnt eng grouss Passioun: d’Begeeschterung un der Technik vu fréier. Zil ass et dem Grand Public d’Dieren opzemaachen. Dofir bräicht et awer eng nei Plaz. Déi aktuell gëtt ze kleng. Grouss Hoffnung setzen déi Responsabel op d’Friche vun Esch – Schëffleng. Si hoffen en Accord mat Agora ze fanne fir do um Site eng Hal ze kréien.