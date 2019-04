An der Avenue Marie Therese an der Stad hat et géint 17.40 Auer een Accident ginn. Kuerz drop hat et och zu Ettelbréck an der Rue Deich geknuppt.

Wéi gesot gouf dobäi all Kéiers 1 Persoun blesséiert. Zu Léiweng an der Rue des Commercants war e Mëttwoch den Owend géint 18 Auer ee Container a Brand geroden. D'Pompjeeë vu Réiser a Beetebuerg waren op der Plaz. Et ass kengem eppes geschitt.