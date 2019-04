Dat sot um Donneschdeg de President vum LCGB Patrick Dury beim Bilan vun de Sozialwalen.

D'Gewerkschaft huet 3 Mandater an der Chambre des salariés bäikritt an 200 Mandater an de Betriber méi wéi nach 2013.

Et wier een national representativ an dat géing een och weider bleiwen.

Donieft huet den LCGB a verschidde Betriber d'Majoritéit krut.

Dem Patrick Dury no wier domat den Ecart zum OGBL méi kleng ginn.

Nieft enger Analys vun de Resultater huet de President vum LCGB betount, datt de Walsystem iwwerduecht muss ginn an e Vote électronique fir d'Chambre des salariés e gutt Stéck méi zäitgeméiss an och méi einfach fir d'Zukunft wier.