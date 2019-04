D'Militärparad, den 23. Juni, ass dëst Joer um Kierchbierg an der Avenue John F. Kennedy an net wéi gewinnt an der Avenue de la Liberté.

Dat wéinst dem Tram-Schantjen, wéi d'Lëtzebuerger Wort mellt. Wéi RTL confirméiert krut, kënnt d'Éierentribün op den Eck vun der Rue Erasme an der Avenue John F. Kennedy. Militärparad 2018 / © RTL-Archiv