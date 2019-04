Den ominéise Grenz-Zonk géint d’Schwéngspescht am Süd-Weste vum Land suergt fir weider Polemik.

E Grupp vun Awunner aus der Uertschaft Lénger aus der Gemeng Käerjeng reege sech an engem Bréif, deen eis virläit op, dass deen Drot bis zu 200 Meter no un hir Haiser géif kommen a se staark an hire Méiglechkeeten géif aschränken, fir sech fräi um Territoire vun hirem Duerf ze beweegen.

Et wär een am Virfeld och iwwerhaapt net informéiert ginn an den Zonk géif och net wéi dacks gesot op der Grenz, mä haaptsächlech laanscht e Spadséierwee opgeriicht ginn, deen deels 1 Kilometer vun der Grenz ewech géif féieren.

D’Leit froe sech, firwat zougelooss gëtt, dass méiglech infizéiert Wëldschwäin iwwerhaapt bis op Lëtzebuerger Territoire kéinte kommen an den Zonk eben net duerch de Bësch gezunn gëtt, wou d’Grenz verleeft.

Um Donneschdeg den Owend ass iwwerdeems zu Kënzeg eng Informatiounsversammlung iwwert d’Mesure géint d’Schwéngspescht, an dat Ganzt ass och Sujet an der parlamentarescher Agrar-Kommissioun.

Hei d'Schreiwes

Communiqué de Presse vum Grupp «De Lénger Drot»

D’Awunner vu Lénger, awer och d’Spadséiergänger a Vëlosfuerer aus den Nopeschuertschaften waren iwwerrascht, wéi, am Moien vum 27. Mäerz, Camion’en vun der Arméi ugeréckelt sinn. Panneaue goufen opgestallt, d’Vëlospiste a Spadséierwee’er goufe gespaart, awer keen wousst sou richteg wat de Grond dofir wier.

Säit iwwer enger Woch gëtt am Duerf, laanscht Vëlospiste a Spadséierwee’er en Zonk opgeriicht. Iwwer Medien (!!!) ass een no an no gewuer ginn, wat eis Zaldoten, beoptraagt vum Ëmwelt- a Landwirtschaftsministère, do maachen.

Mee der Gemeng ass et net anescht ergaangen. Och si sinn net a Kenntnis gesat ginn, et si keng Geneemegungen ugefrot oder virgeluecht ginn, et goufen keng Gespréicher mat de concernéierte Leit gefouert, d’Transparenz war an ass nach ëmmer gläich null.

Rosen an enttäuscht si vill Lénger Leit iwwer d’Informatiounspolitik vun de Ministeren Dieschbourg a Schneider, déi ouni Ukënnegung, ugefaangen hunn en Drot vun +- 140 cm Héicht, matzen duerch eis Natur ze zéien. Eng Natur déi vu villen Awunner, awer och Leit aus den Nopeschgemengen genotzt gëtt, fir spadséieren ze goen oder mam Vëlo ze fueren.

Et stellt sech eraus, datt den Drot, deen jo géint di afrikanesch Schwéngspescht ënner de Wëllschwäin op der belscher Säit geduecht ass, sech bis zu iwwer 1 km vun der belscher Grenz ewech befënnt! Wou een jo awer ëmmer neess an der Press liest, e géif sech „OP“ der belscher Grenz befannen!

Dës Zone, déi sech bis op Messancy (B) erstreckt, soll eng sou ze soen „Zone blanche“ ginn, di „schwäifräi“ gemaach soll ginn. Wuel verstanen, mir schwätzen vun enger Fläch vun ca 5000 Ha, op där di Schwäin lo sollen vun de Jee’er ausgerott ginn!

Verschiddenen Aussoen no, dierft een sech awer, fir de Moment nach, an dëser „Zone blanche“ fräi beweegen. Et kann ee sech schlecht virstellen, datt een do nach mat Kanner oder Hënn spadséiere geet, well een sech jo awer net der Gefor wëll aussetzen vun enger „Balle perdue“ getraff ze ginn.

Kee Land wëll di Schwéngpescht op sengem Territoire, well d’Konsequenzen fir Landwirtschaft, Tourismus an Awunner dramatesch kinnte ginn, dofir stelle mir eis d’Fro, wisou d’Ministeren Schneider an Dieschbourg a Kaf huelen, nee, esou guer „erlaben“, datt d’Wëllschwäin aus der Belsch, di eventuell Träger vum Virus vun der Schwéngspescht kinnten sinn, an di „Zone blanche“ op Lëtzebuerger Territoire kommen dierfen!

Erstaunt ass een och, datt zu Kënzeg d’Clôture net duerchgoend ass, mee e „Lach“ vun e puer 100 m huet, well laut den zoustännege Ministeren d’Wëllschwäin net an en Duerf erakommen.

Wa bis emol e Fall vun der Schwéngpescht an der „Zone blanche“ ass, da soll déi, laut Aussoen no direkt ganz zou gemaach ginn. Dann dierf do, fir eng ganz laang Zäit, kee méi spadséieren goen an et dierf och kee Bauer méi an déi Zone erafueren fir no senge Kéi a

Källefcher ze kucken, fir seng Wisen a Felder ze méinen, fir Botten fir d’Wanterméint ze hunn, asw. Et muss ee bedenken, datt verschidde Baueren aus der Gemeng bal hier sämtlech Lännereien an dëser „Zone blanche“ hunn!

Dofir stellen sech och hei nees d’Froen:

- Wisou gëtt den Drot nët uewen um „Hieschbierg“ duerch de Bësch gezunn, direkt un der Grenz zu der Belsch?

- Wisou gëtt de belsche Wëllschwäin d’Méiglechkeet gelooss bis an eist Land eranzekommen?

- Wisou gëtt di „Zone blanche“ net op belschem Terrain crééiert?

Dir gesitt, et ginn nach ganz vill Inconnu’en, an di concernéiert Leit géifen et begréissen endlech opgekläert ze ginn!

D’Lëscht vun de besuergte Leit kann op Ufro no weidergereecht ginn.