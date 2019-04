Wéinst Doudschlag gouf en Donneschdeg am Nomëtten um Stater Geriicht eng Fra zu 15 Joer Prisong, 5 dovu mat Sursis probatoire, veruerteelt.

Zu den Oploe gehéiert ënnert anerem eng psychiatresch oder psychologesch Behandlung. Am Februar 2015 hat d'Fra hire Mann zu Mäertert 3 Mol mat engem Messer gepickt, zwou vun de Blessure waren déidlech.

An der Koppel war et méi dacks zu Gewalt komm, ier et virun eppes méi wéi 4 Joer zu där zolitter kierperlecher Ausenanersetzung koum, un där hirem Enn de Mann am Spidol gestuerwen ass. D'Riichter hunn en Donneschdeg och nach d'Confiscatioun vum Messer gesprach.