Laang Joren gouf doriwwer diskutéiert. En Donneschdeg de Mëtteg um 4 Auer war et sou wäit.

De Gouverneur aus der Provënz Sichuan huet deen éischte Gidderzuch vu Beetebuerg aus Destinatioun Chengdu geschéckt. D'Stad vun de Pandaen an der Eisebunn an Zentral-West China. Vu Mëtt des Jores un, soll een Zuch d'Woch déi iwwer 8.000 Kilometer hin an hier rullen. Lëtzebuerg, Däitschland, Polen, Wäiss-Russland, Kasachstan, Russland, China. Eng Weltrees.

CFL Multimodal: Iwwer déi nei Seidestrooss vu Beetebuerg a China (4.4.2019)

Den Zuch tëscht Europa a China brauch awer am Verglach mam Schëff, just 1/3tel vun der Zäit. A kascht just 1/8tel vum Transport vum Fliger. Argumenter, fir Wueren iwwer déi nei Seidestrooss ze transportéieren. Déi neit Chinesesch-Däitscht-Lëtzebuerger Partnerschaft huet et sech net einfach gemaach. A grad deen éischten Test Zuch vun Europa aus geschéckt. Wou et méi schwéier ass, d'Container ze fëllen.

41 Container, déi all kéiers zwou Woche wäerten ënnerwee sinn. Den Test vun en Donneschdeg war virop kommerziell eng wichteg Etapp, sou d'Barbara Chevalier, Directrice Strategie vun CFL Multimodal.

Op senger éischter Rees hat den Zuch direkt eng breet Palette u Wuere gelueden. Vu Stécker fir d'Automobilindustrie bis Liewensmëttel. Et gouf och getest, ob Medikamenter déi laang Rees vu Lëtzebuerg a China iwwer d'Gleiser, ouni Schued iwwerstinn.