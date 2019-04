Bei enger Routine-Kontroll vun der Police zu Rodange, goufen an der Nuecht op e Freideg zwou Persounen mat Drogen erwëscht.

D'Beamten hu wärend der Kontroll e staarke Marihuana-Geroch an Uecht geholl an den Auto duerchsicht. 100 Gramm Haschisch, iwwer 2.000 Euro, eng Wo an 2 Handye goufe séchergestallt.

Eng Perquisitioun op Uerder vum Parquet bei de Männer doheem war ouni Resultat. Géint si goufm protokolléiert.