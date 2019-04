Den Ëmsaz zejoert louch bei 46 Milliarden Euro, d'Clienten haten Depote vu ronn 32 Milliarden.

Den Nettobenefice louch bei 175 Milliounen. Dat ass e Minus vu 27% bedéngt duerch d'Hausse vun de Fraisen ewéi Personalkäschten, d'Aféiere vun den Zäitspuerkonten oder nach dem Rekrutement vun neie Mataarbechter.

Et goufe bal 22 Milliarden u Prêten accordéiert, dorënner iwwer 5.000 Logementsprêten.

Communiqué vun der Bank

RESULTATS DE SPUERKEESS AU 31 DECEMBRE 2018

En 2018, Spuerkeess a déployé avec succès tous les efforts nécessaires pour rester la banque de référence au Luxembourg pour les clients en recherche d'un partenaire compétent de confiance les accompagnant avec son expertise ainsi que ses produits et services innovants dans les différentes étapes de leur vie.

Au niveau plus particulièrement des prêts au logement, Spuerkeess a maintenu sa position de leader du marché. La Banque affiche une progression dynamique de l'encours des prêts au logement (+7,6%) par rapport à 2017 et près de 5.200 clients ont ainsi pu accéder à un logement pour besoins propres au courant de l'année 2018. Spuerkeess a poursuivi son approche de prêteur responsable en appliquant dans ses offres de financement immobilier des critères d'endettement prudents dans l'intérêt du client.

L'activité des prêts et crédits aux entreprises a également affiché une croissance importante de l'ordre de 10,9% par rapport au 31 décembre 2017.

Le nombre de particuliers disposant d'un package ZEBRA de Spuerkeess, regroupant un ensemble complet de services pour la relation bancaire au quotidien du client, a progressé de plus de 9% en 2018, le nombre de clients disposant d'une offre ZEBRA Business dédiée à la clientèle professionnelle ayant augmenté de plus de 5%.

La confiance des clients, tant privés que professionnels ou institutionnels contribue à la croissance des dépôts de la clientèle de EUR 422,7 millions en 2018.

Au niveau des comptes-titres, Spuerkeess affiche en 2018 une croissance de 4% en nombre de comptes-titres détenus par les clients personnes physiques – témoignant de la recherche de diversification des clients au niveau de leurs investissements.

Spuerkeess a procédé au courant de l'exercice 2018 à un investissement conséquent dans des projets accompagnant son déploiement commercial et le développement de produits et d'outils digitaux au service du client. Ainsi, afin de diversifier son offre, Spuerkeess a commercialisé en 2018 le nouveau produit « Lease Plus », le leasing opérationnel tout compris pour les particuliers résidant au Luxembourg. Dans le domaine des produits et outils digitaux, dans le sillon du lancement de Speedinvest en 2017, Spuerkeess a lancé le prêt personnel digital online et « My Intelligent Assistant » (MIA), le premier outil d'assistance personnelle en gestion financière au Luxembourg.

Parallèlement, Spuerkeess a continué à investir substantiellement dans la modernisation de ses agences à Bascharage, Belvaux, Limpertsberg, Mondorf, Sandweiler, Centre Commercial Concorde et a inauguré une nouvelle agence à Leudelange.

En dépit de cette croissance commerciale encourageante en 2018 qui profite à l'économie luxembourgeoise, les activités directement liées à son « core banking business » affichent, dans un environnement prolongé de taux d'intérêt historiquement bas, un Produit Bancaire en recul de l'ordre de - 3,3% en comparaison à 2017.

Le Produit Bancaire total de Spuerkeess couvrant, au-delà de son « core banking business », toutes les autres activités liées à la mission lui dévolue par sa loi organique, s'élève à EUR 537,0 millions, soit un recul de -11,5% par rapport à 2017. Il a été affecté par 3 effets particuliers :

1- la nouvelle norme comptable IFRS 9, entrée en vigueur au 1er janvier 2018, a eu entre autres pour conséquence que des revenus comptabilisés jusqu'en 2017 dans le résultat annuel de Spuerkeess passent désormais dans les capitaux propres, renforçant ainsi l'assise capitalistique de Spuerkeess et ses ratios de référence, mais moins visibles au titre du bénéfice d'un exercice donné. A partir de l'exercice 2018 sous cette nouvelle norme comptable, Spuerkeess a l'obligation d'évaluer un éventail plus large d'instruments financiers à la valeur de marché par le compte de résultats ; ceci engendre ainsi un accroissement de la volatilité de son compte de résultat.

Il résulte de ces différents éléments que le résultat sur instruments financiers qui fait partie du produit bancaire passe de EUR 59,2 millions fin 2017 à EUR 7,9 millions au 31 décembre 2018 ;

2- la marge nette d'intérêts diminue de 1,8% en raison du contexte de taux d'intérêt bas, voire négatifs, réduisant en particulier les opportunités de placement et de transformation des échéances des banques de détail malgré un accroissement des volumes ;

3- la diminution de dividendes de la part de participations stratégiques détenues par Spuerkeess dans le cadre de sa mission de contribution au développement de l'économie luxembourgeoise.

Les frais généraux affichent un total de EUR 342,3 millions, soit +4,3% par rapport à 2017. L'augmentation résulte des impacts sur les coûts de personnel liés à l'évolution des carrières des agents, de l'introduction du compte épargne temps et d'un renforcement des effectifs au niveau commercial, dans les métiers digitaux et dans les fonctions de contrôle.

En raison des effets particuliers explicités ci-dessus ainsi que des frais généraux affectant le résultat de Spuerkeess, cette dernière a su réaliser pour l'exercice 2018 un bénéfice net à hauteur de EUR 175,4 millions, soit un recul de EUR 65,4 millions ou -27,2% par rapport à l'exercice 2017.

Spuerkeess a ainsi su renforcer ses capitaux propres qui augmentent de EUR 3.689,6 millions au 1er janvier 2018 à EUR 4.007,1 millions au 31 décembre 2018, en hausse de 8,6%. Le ratio de fonds propres s'élève ainsi au 31 décembre 2018 à 22,7% témoignant du niveau de solvabilité très élevé de Spuerkeess.

Le bénéfice de 2018 permettra à Spuerkeess, l'un des plus importants contributeurs du pays, de procéder au paiement d'un dividende à hauteur de EUR 40 millions en faveur de l'Etatpropriétaire et d'allouer le surplus à ses réserves.

Les agences de rating « Standard & Poor's » et « Moody's » ont confirmé en 2018 les excellentes notations de respectivement AA+ et Aa2 (Long Term Deposit Rating) de Spuerkeess, considérant la stabilité continue du « core banking business » de Spuerkeess et le profil de risque modéré du modèle d'entreprise sous-jacent à ces activités, appuyée en particulier par la qualité AAA de la notation de son propriétaire, l'Etat luxembourgeois. Sur base de ces notations, le Magazine Global Finance a confirmé en 2018 le classement de Spuerkeess parmi les 10 banques les plus sûres au monde.

Le renouvellement en nombre des effectifs, tout en se focalisant sur des profils adaptés aux exigences nouvelles, a permis de recruter 92 nouveaux collaborateurs pendant l'exercice 2018.