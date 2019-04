Och déi Kéier ware vill Leit op d'Wanteraktioun ugewisen, wann och liicht manner, wéi d'Saison virdrun.

D'Wanteraktioun 2018/2019 goung vum 23. November 2018 bis den 31. Mäerz 2019.

Am Foyer de Jour waren 1.316 Persoune fir am Ganzen iwwer 17.000 Präsenzen. 10,43 Prozent si Lëtzebuerger. 45,06 Prozent vun de Leit kommen aus EU-Länner an 44,51 Prozent Persounen aus engem net EU-Land.

Am Foyer de Nuit ware 773 Leit fir iwwer 14.000 Iwwernuechtungen. 6,86 Prozent si Lëtzebuerger. 48,53 Prozent vun de Leit kommen aus EU-Länner an 44,61 Prozent Persounen aus engem net EU-Land.

D'Zuele sinn am Verglach mat zejoert zeréckgaangen. E méigleche Grond ass, datt et dëst Joer net esou kal war.

PDF: Bilan Wanteraktioun 2018-2019

Schreiwes vum Familljeministère:

Bilan de l'Action Hiver 2018/2019

Communiqué par: Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région L'Action Hiver (« Wanteraktioun ») est une action humanitaire mise en place par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg depuis l'hiver 2001. Le but de cette démarche est d'éviter que des personnes sans-abri ne soient victimes d'hypothermie par période de grand froid.



L'édition 2018/2019, qui a débuté le 23 novembre 2018 et s'est terminée le 31 mars 2019, a été organisée par le ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région en partenariat avec les organismes suivants :



• Inter-Actions: coordination de terrain

• Croix-Rouge luxembourgeoise: gestion du Foyer de jour (Dernier Sol/Bonnevoie)

• Caritas Accueil et Solidarité: gestion du Foyer de nuit (site Lux-Airport/Findel)



Le bilan de l'Action Hiver 2018/2019 fait état :



1. des associations, organismes et bénévoles associés à l'Action Hiver ;

2. du déroulement ;

3. de données chiffrées.