Betraff ass de 40-Gramm-Pak vun der Mark Iglo. Dëse Produit gëtt dowéinst zeréckgeruff.

De Kolibakterium (Escherichia coli) kann zu Problemer am Mo an an am Daarm féieren, virun allem wann een e réi genéisst.

De gefruerene Péiterséileg ("Tiefgefrorene Petersilie") gouf ënnert anerem am Auchan um Kierchbierg an am Massen op der Wemperhaardt verkaaft.

Et kritt ee geroden, de Produit net méi ze iessen, mä en hannescht an de Buttek ze bréngen.

Offiziell Matdeelung

Présence de Escherichia coli (VTEC) dans du persil congelé

Communiqué par: Commissariat du gouvernement à la qualité, la fraude et la sécurité alimentaire

Les autorités de la sécurité alimentaire luxembourgeoises viennent d'être informées via le système d'alerte rapide des denrées alimentaires de la Commission Européenne et par Auchan du rappel de Persil congelé de la marque Iglo, à cause de la présence de bactéries VTEC (Escherichia coli produisant des vérotoxines). Des problèmes de santé peuvent survenir et ce particulièrement lors de la consommation de ce produit à l'état cru. Les toxi-infections alimentaires causées par ces bactéries se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.

Ce produit a été distribué au Luxembourg par les magasins Auchan Kirchberg, Massen Wemperhardt, et probablement dans d'autres magasins de vente. Il a été retiré de la vente au Luxembourg, mais une partie des stocks a été vendue.

Voilà pourquoi les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs de ne plus consommer le produit décrit ci-dessous et de le retourner au point de vente :

Nom: Tiefgefrorene Petersilie

Marque Iglo

Unité: 40 gr

DDM: De préférence avant le 31/12/2019

Code barre:

Numéro de lot: L8346BR005

Origine: Allemagne

Seulement le produit décrit avec la date de durabilité et le lot indiqué est concerné.

Lien utile:

www.securite-alimentaire.lu