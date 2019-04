Wéi de CGDIS mellt, koum et e Freideg den Owend zu 2 Accidenter mat all kéiers 2 Blesséierten.

Géint 17.30 Auer hat et op der A13, op der Héicht vum Beetebuerger Kräiz gerabbelt. E puer Autoen hate sech do ze pake kritt. Wéi vill, huet den 112 net präziséiert, ma et goufen 2 Leit blesséiert.

Schonn u Freideg de Moien war op där Streck, op der Héicht Péiteng - Altwis en Accident geschitt, bei deem 2 Leit schwéier blesséiert goufen.

Um 19 Auer ass en Auto um CR347 tëscht Steeën a Scheieren an d'Leitplanke gerannt. Och hei goufe 2 Persoune verwonnt.