Nom Fridays-for-Future-Marche vum 15. Mäerz, wäert et zu enger 2. Klima-Demo hei am Land kommen. Dat kënnegt Youth for Climate Luxembourg via Facebook un.

Dat Ganzt wäert de 24. Mee sinn, nees am Kader vun engem globale Protestdag, deen ënnert dem Motto „Global Strike for Future 2„ steet. Lassgoe soll et deen Dag mëttes um 12 Auer. Weider Detailer solle geschwënn nokommen.