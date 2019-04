Zu Stengefort an der Käercher Strooss hunn an der Nuecht op en Dënschdeg, kuerz no 2 Auer, dem CGDIS no, direkt e puer Autoen gebrannt.

3 Pompjees-Corpsen, nämlech déi vu Stengefort, Mamer a Käerch waren am Asaz. Et wier kee blesséiert ginn. Weider Detailer feelen nach. Weider Bränn E Samschdeg de Moien gouf et zu Éilereng an der route d'Esch och nach e Fall vun Autoen, déi gebrannt hunn. Dat huet eis en Nolauschterer gemellt. 2 Autoe waren hei betraff. Den Tëschefall war tëscht 3 a 4 Auer moies. Viru genee enger Woch hat quasi ëm déi selwecht Auerzäit zu Izeg an der Rue de Contern en Auto gebrannt. E weideren Auto, deen niewendru stoung, gouf deemools mat beschiedegt. Fotoe vum 2. Abrëll vun Izeg. / © Police Links Artikel: Auto zu Izeg komplett verbrannt