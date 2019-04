D’Lëtzebuerger Wäibauinstitut schafft den Ament mat enger däitscher Entreprise un engem Projet, fir d’Buedemprofiller a verschiddene Wéngerten ze weisen.

De Geolog a Kënschtler Michael Veerhoff hëlt dofir Ausschnëtter vun 1 Meter 20 aus dem Buedem a mécht Biller dorausser. An dëse Schichte wieren d’Mineralien, déi en Afloss op de Goût vum Wäin hunn, erkläert den Direkter vum Institut Viti-Vinicole Robert Ley. Op der Musel géifen et zwee Haapttype vu Biedem ginn. Tëschent Stadbriedmes a Waasserbëlleg wiere Kallekbiedem.

Hei uewen am Haff Réimech, do handelt et sech haaptsächlech ëm Keuperbiedem, argylocalcaire am Fong geholl, déi zu ganz anere Wäiner féieren, déi zu méi kräftegen, méi breede Wäiner féieren, woubäi am Kanton Gréiwemaacher haaptsächlech Wäiner sinn, déi méi elegant sinn, awer net sou staark, net sou breet sinn. Esouwäit den Direkter vum Wäibau-Institut Robert Ley.