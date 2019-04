Den Ëmweltministère huet mat der Wallonie eng nei Konventioun ënnerschriwwen, fir de Waasserschutz iwwert d'Grenzen ewech besser ze koordinéieren.

De leschten Accord geet op d'Joer 1980 zeréck. Déi nei Konventioun, déi deen Accord ersetzt, setzt den Accent op den Traitement vum knaschtege Waasser. Et geet do ëm d'Gestioun vun der Kläranlag.

A belsche Kläranlagen gëtt Lëtzebuerger Waasser benotzt an och ëmgedréint. An der Konventioun ass de Schutz vum Drénkwaasser an d'Limitatioun vun Nitrater festgehalen, wou ee wëll zesummeschaffen, fir ee besseren Informatiounsaustausch ze hunn.

Offiziellt Schreiwes

Signature d'une convention cadre pour un renforcement de la coopération transfrontalière en matière de la protection de l'eau (09.04.2019)

Communiqué par: ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable / ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural En vue de renforcer la coopération transfrontalière en matière de la protection de l'eau entre la Wallonie et le Grand-Duché de Luxembourg, une convention de coopération relative à l'assainissement des eaux usées, à la protection des captages d'eau potabilisable et au suivi de la directive nitrates a été signée le mardi 9 avril 2019. Cette convention remplacera l'accord existant, signé le 17 mars 1980 par le Grand-Duché de Luxembourg et le royaume de Belgique au sujet des eaux de la Sûre, qui veille à l'évacuation et au traitement des eaux usées sur le site de Martelange.

La nouvelle convention de coopération ne se limitera pas à la gestion de la station d'épuration de Martelange, mais portera en somme trois volets.

• La convention fixe les conditions de coopération en matière d'assainissement des eaux usées dans les stations d'épurations internationales. Des stations d'épurations situées sur le territoire luxembourgeois traiteront des eaux usées wallonnes (p.ex. la station existante de Martelange) et inversement des stations d'épurations situées sur le territoire wallon traiteront des eaux usées luxembourgeoises (p.ex. la future station d'épuration de l'Eisch-Steinfort).

• La convention porte également sur l'échange d'information et de collaboration pour le suivi de la production et de l'épandage d'effluents d'élevage des exploitations d'élevage transfrontalières. Le Grand-Duché de Luxembourg et la Wallonie conviennent d'établir, de mettre à jour et d'échanger des bases de données concernant les transports d'effluents d'élevage d'une part et d'autre de la frontière.

• La convention prévoit une coopération en matière de zones de protection d'eau potable. Une zone de protection dont le bassin versant se situe en partie sur le territoire de l'autre pays, pourra ainsi être délimitée de part et d'autre de la frontière. Des mesures de protection pourront par conséquent être mises en place de façon plus efficace sur l'ensemble de la zone d'alimentation du captage d'eau servant à l'alimentation humaine.