Vum 7. bis den 9. Abrëll war de Premier am mëttelamerikanesche Land - 40 Joer no der leschter offizieller Visitt vun engem Lëtzebuerger Regierungschef do.

Dat war de Pierre Werner 1980.

Bei der Rees goung et ëm déi bilateral Relatiounen tëscht béide Länner.

De Lëtzebuerger Premier gouf ënnert anerem vum mexikanesche President Andrés Manuel López Obrador empfaangen.

Offizielle Communiqué vum Dënschdeg den Owend

Visite officielle de Xavier Bettel à Mexico-City (07-09.04.2019)

Communiqué par: ministère d'État Le Premier Ministre, ministre d'Etat, Xavier Bettel, s'est rendu à Mexico City en visite officielle du 7 au 9 avril 2019. Ce déplacement s'est tenu près de 40 ans après la dernière visite effectuée par un chef de gouvernement luxembourgeois - celle de Pierre Werner en 1980 - et avait comme objectif de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Le Premier ministre était accompagné par une délégation économique composée du CEO de Luxembourg for finance, Nicolas Mackel et de la Directrice adjointe de l'Association luxembourgeoise des fonds d'Investissement, Anouk Agnes.

Le 8 avril, le Premier ministre a été accueilli par le Président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, au Palais présidentiel pour une entrevue. Les discussions ont notamment porté sur le renforcement des relations bilatérales. A ce sujet, le Premier Ministre a constaté que les relations entre le Mexique et le Luxembourg sont fortes et ancrées dans la durée : « votre invitation est pour moi un signal de confiance. Je souhaite que notre rencontre permette de donner de nouvelles impulsions et de contribuer à ouvrir de nouvelles avenues de coopération entre le Mexique et le Luxembourg ».

Cette entrevue a également permis d'échanger sur les grands dossiers de l'actualité européenne et internationale. Dans ce contexte, le Premier ministre a rappelé que le Mexique est un partenaire extrêmement important pour l'Union européenne : « je salue qu'un accord de principe ait été conclu en avril l'année dernière sur la modernisation de l'accord global entre l'Union Européenne et le Mexique, et j'espère qu'il sera bientôt signé ». Le Luxembourg soutien cet accord qui permettra de renforcer davantage les liens politiques, économiques et culturels entre nos régions. Cet accord constitue également un signal fort en faveur du commerce international fondé sur des règles.

Au cours d'un déjeuner de travail avec le ministre des Affaires Etrangères, M. Marcelo Ebrard, les possibilités de renforcement de la coopération bilatérale ont été abordées, ainsi que la situation régionale, et aussi la coopération au sein des enceintes multilatérales. Le Premier Ministre a souligné que le Mexique et le Luxembourg travaillent souvent main dans la main au sein d'institutions multilatérales, comme les Nations Unis, où les deux pays partagent un même engagement pour les grandes initiatives qui détermineront le futur de notre humanité, comme par exemple la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat et de l'agenda 2030 pour le développement durable.

Le 9 mars, le premier ministre a été reçu par la maire de la Ville de Mexico, Mme Claudia Sheinbaum Pardo, et au cours d'une cérémonie, il a été nommé « citoyen d'honneur » de la ville de Mexico. « Luxembourg et Mexico City sont des villes très différentes, mais nous partageons les mêmes valeurs et principes : nous nous efforçons tous les jours, que ce soit au niveau national, régional ou international, de servir notre peuple et notre pays », a estimé le Premier Ministre à cette occasion. Il a ajouté, « je chérirai cette décoration en tant que symbole de la relation étroite que nous entretenons non seulement entre la ville de Mexico et la ville de Luxembourg, mais également entre nos deux pays. »

Par la suite, le Premier ministre a été accueilli par le Président du Sénat de la République, M. Martí Batres Guadarrama pour participer à une session formelle du Sénat au cours de laquelle il était invité à prononcer un discours. Le discours a porté notamment sur relations entre les deux pays, et les convergences pour renforcer le multilatéralisme : « C'est une honneur d'être reçu par vous aujourd'hui dans ce haut lieu de la démocratie mexicaine ! Ceci illustre une nouvelle fois que nos relations sont fortes et anciennes et basées sur la confiance et l'amitié », a souligné le Premier ministre.