De fréieren CSV-Politiker an Urolog ass mat 93 Joer scho leschten Donneschdeg gestuerwen.

De Jean Goedert souz 10 Joer laang an der Chamber, vun 1979 bis 89. Hie war och laang am Gemengerot an der Stad, do och méi wéi 10 Joer laang Schäffen, huet zum Beispill d'Foussgängerzon an der Uewerstad matgeplangt.