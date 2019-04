An der Nuecht op e Mëttwoch goufen zu Bieles, respektiv zu Grolënster 2 Automobiliste kontrolléiert, well se duerch hir Fuerweis opgefall waren.

D'Kontroll sollt sech dann och als gerechtfäerdegt erausstellen. Allebéid haten nämlech däitlech ze vill gedronk. Et gouf all Kéiers e Protokoll geschriwwen an de Führerschäin gouf agezunn.