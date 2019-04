A lokale Gruppe am ganze Land gëtt sech fir d'Flüchtlingen agesat. D'Kollege vun der Tëlee ware sech op Déifferdeng ëmkucken.

Zanter dem Hierscht 2015 gëtt et de Projet "Reech Eng Hand" mam Zil, de Flüchtlingen ze hëllefe, sech zu Lëtzebuerg s'integréieren a wuelzefillen. Am ganze Land ginn et lokal Gruppen déi sech fir d'Refugiéen asetzen. Mir ware bis op Déifferdeng kucken.

Virun allem an de Schoulvakanzen ginn de Refugiéeën Aktivitéiten proposéiert, an de Succès gëtt den Organisateure Recht.