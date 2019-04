E Mëttwoch gouf et zu Rolleng an zu Miersch op der N7 op Uerder vum Parquet Alkoholkontrollen. 398 Chauffere goufen tëscht 20 an 22.30 Auer kontrolléiert.

An 12 Fäll war den Test positiv. 4 Führerschäiner huet d'Police missen op der Plaz anzéien.