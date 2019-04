An der Ganzdagsschoul um Kierchbierg "Eis Schoul" stinn d'Inclusioun an d'sozial Kompetenzen zënter der Grënnung viru knapp 11 Joer am Virdergrond.

Sou och d'Demokratie an der Schoul. Ëmmer erëm gëtt mat Experte vu baussen u sou Projete geschafft. Sou dann och d'lescht Woch, wou de franséische Pedagog Jean Le Gal op Besuch war. Hie setzt sech schonn zënter Joerzéngte a Frankräich fir d'Rechter vun de Kanner an. A senger Method orientéiert hie sech staark un der Pedagogie vum Freinet, e Schoulmeeschter, dee Schoul an der éischter Halschent vum 20. Joerhonnert revolutionéiert huet. D'Schüler sollten a senger Klass virun allem eppes maachen: sech fräi ausdrécken. De Jean Le Gal geet nach méi wäit, all Kand soll d'Recht hunn, sech kënnen demokratesch am Alldag auszedrécken.

Dat ass dann och d'Iddi hannert der Demokratie an der Schoul, déi an "Eis Schoul" scho laang praktizéiert gëtt. Hei gi Problemer a Virschléi zesummen un engem Dësch beschwat. All Klasse vum Cycle 1 bis Cycle 4 huet ee Klasse-Rot an och e Schüler-Parlament gëtt demokratesch gewielt.

Fir datt dësen demokratesche System haut sou gutt funktionéiert, gouf mam Léierpersonal, den Elteren an de Schüler eng ganz Rëtsch Reegelen opgestallt, un déi sech jiddereen ze halen huet.

De Bilan ass no 11 Joer ganz positiv, dat fënnt de Jean Le Gal, wéi och de Rescht vum Léierpersonal.

Ee Beweis, datt sou jonk Schüler och hiert Wuert matzeschwätzen hunn an esou op eng Zukunft virbereet ginn, an där et wichteg ass responsabel ze sinn a fir dat stoe fir dat een denkt.