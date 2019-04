An enger grenziwwerschreidender Police-Aktioun goufen en Dënschdeg eng 20 Leit a Frankräich, der Belsch an hei zu Lëtzebuerg verhaft.

Déi betraffe Leit sollen an der internationaler Bodybuilding-Zeen mat Dopping-Mëttele gehandelt hunn.

Dat schreift de L’Essentiel a berifft sech op Aussoe vun der franséischer Justiz.

D’Leit wieren am Groussraum Paräis, am Elsass, a Südfrankräich, an der Belsch an eben och hei am Grand-Duché vun der Police matgeholl ginn.

Bei Perquisitioune wieren och wäit iwwer 100.000€ Boergeld, an anabol Produite wéi Steroiden oder Wuesstums-Hormoner confisquéiert ginn.

D’Enquêteure wieren de presuméierten Dealer op d’Spur komm, nodeems zwou Holdingen hei zu Lëtzebuerg, an e Labo a Frankräich iwwerwaacht goufen.