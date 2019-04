D'Iwwerwaachungskommissioun vum Finanzsecteur warnt virun SMSen an E-Mailen, déi u Clientë vu Lëtzebuerger Banke geschéckt goufen.

D'CSSF, also d'Commission de Surveillance du Secteur Financier, warnt virun engem Versuch vu Phishing, also enger Zort Dateklau.

Clientë vu Lëtzebuerger Banke kruten an der Lescht SMSen oder E-Mailen, déi se opgefuerdert hunn, um Site vun hirer Bank online ze goen. Vum SMS oder der Mail ginn d'Leit op ee Pirate-Site weidergeleet, dee quasi identesch mam Original-Site vun hirer Bank ass - mam Hannergedanken, un de Leit hir Passwuert, Token-Nummer etc. ze kommen an dann d'Konten ze plëmmen.

Fir do derlaanscht ze kommen, soll een ëmmer nëmmen op den Internet-Site vun der Bank goen an net op een aus enger SMS oder enger E-Mail.