Et wier eng perséinlech a politesch Entscheedung, datt hien net méi mat der Partei wéilt zesummeschaffen.

Bei "Déi Konservativ" schéngt et kuerz virun den Europawalen ze kriselen. De Vizepresident vun der Partei Mario May, dee souwuel mat an d'Chamberwale gaangen ass an och aktuell op der Lëscht fir d'Europawale steet, huet demissionéiert.

"Et ass einfach eng perséinlech a politesch Entscheedung. Net an engem gudden Moment, dat ass mer bewosst, mee esou weider maachen, war keng Optioun" huet de Mario May RTL matgedeelt.

Weider Detailer a wéi et mat senger politescher Zukunft weidergeet, wéilt hien Ugangs nächster Woch matdeelen.

Op sengem Facebookprofil erënnert de Politiker seng Follower, datt de 26. Mee d'Europawale sinn. D'Leit solle wiele goen, mä missten net onbedéngt him hir Stëmm ginn. Och ass hien dofir, datt ee vun enger Wallëscht nees erof ka kommen.

Méi opfälleg dogéint ass eng Foto, déi op eng nei Partei mam Numm "Nei Allianz" hindeit. Wéi de Mario May awer präziséiert, sinn Numm a Logo just en Test.

Mir hunn och e Samschdeg de Moie bei "Déi Konservativ" nogefrot, wou mer aktuell nach keng Reaktioun kritt hunn.