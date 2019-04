Um 3.30 Auer um Samschdeg huet ee Gefier an der Allée de la jeunesse sacrifiée 1940-1945 zu Hesper Feier gefaang.

Op der Plaz war den Asazzenter Hesper an d'Police.

© Domingos Oliveira

De CGDIS mellt iwwerdeems en Accident um Samschdeg kuerz no 16.30 Auer zu Wolz an der Rue Michel Thilges. E Won war do op d'Kopp geroden. Ee Kand gouf liicht blesséiert.

An engem Keller zu Esch hat et da gebrannt. Verwonnt gouf keen, ma d'Ursaach vum Brand ass bis ewell net kloer.