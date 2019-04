Um Samschdeg hunn déi eng wéi aner Twitter-Useren hei am Land gemierkt, datt keng Tweets méi vum grénge Politiker koumen.

De Grond fir dës Demissioun vum Twitter-Netzwierk ass, datt hie vun alle soziale Medien offline gaangen ass, "well ech d'Plus-value dovun net méi agesinn an net méi wëll 24 Stonnen erreechbar sinn, och Politiker mussen e Recht op Privatspär hunn." Esou de François Bausch op Nofro géintiwwer RTL.

Et wier eng Decisioun, déi hie scho laang wollt huelen an elo an der Vakanz ëmgesat huet.