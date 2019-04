Géint 17.30 Auer wollt en Onéierlechen verschidde Saachen an engen Elektronikbuttek an der Stad klauen.

De Mann gouf dobäi erwëscht an d'Police gouf alarméiert. De Parquet huet de Mann du verhafte gelooss an hie koum e Sonndeg de Moie virun den Untersuchungsriichter.

En alkoholiséierte Mann huet probéiert an der Lonkescherstrooss zu Bartreng alkoholesch Gedrénks an engem Geschäft ze klauen, dat e Samschdeg géint 20 Auer. Vis-à-vis vum Personal war de Mann och aggressiv. Wéi d'Personal d'Police geruff huet, huet de Mann e Messer gezunn an d'Caissière menacéiert. Wéi d'Police agetraff ass, konnten d'Beamten dem Mann d'Messer ewechhuelen an hie mathuelen. Och hei huet de Parquet de Mann verhafte gelooss an hie koum virun den Untersuchungsriichter.