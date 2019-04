Béid Déieren hätte sollte e Méindeg mat enger Cargolux-Maschinn aus China an e Mieresreservat an Island geflu ginn.

U sech sollte e Méindeg déi zwee Beluga-Wale vu China aus an Island transportéiert ginn, an de weltwäit éischte Mieresreservat. De Vol gouf awer elo reportéiert. Schold drun ass dat schlecht Wieder, dat fir en Dënschdeg an Island erwaart gëtt. Dat huet ee Spriecher vun der Naturschutz-Fondatioun Sea Life Trust e Samschdeg hei zu Lëtzebuerg bekannt ginn. U sech sollt de Fliger vun der Cargolux mat deenen zwee Beluga-Wale Little Grey a Little White e Méindeg zu Shanghai un de Start goen an en Dënschdeg an Island landen.

Op hirem leschte Stéck vun der Rees bis an dat 32.000 Quadratmeter grousst Mieresreservat sollen déi zwee Walen op enger Faire transportéiert ginn. Fir en Dënschdeg gi virun der islännescher Küst awer hefteg Stierm erwaart. Well d'Sécherheet vun de Belugaen iewescht Prioritéit huet, géif den Transport reportéiert ginn. Een neien Datum steet nach net fest. Fir hiren Trip ginn déi grouss Déieren a spezielle Container an engem Frachtfliger vun der Cargolux transportéiert. D'Preparative lafen zanter Méint. Uganks nächst Woch sollen et weider Informatioune ginn, wéini den Transport iwwert d'Bühn geet.

