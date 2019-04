Dës Foto op der Une vum Site BestnewsGH.com krut den Titel "Meet the Prime Minister of Luxembourg Xavier Bettel and his wife Gauthier Destenay".

Wien dës Leit op der Foto wierklech sinn, ass net iwwerliwwert. De Journalist vum Artikel op deem Site beschreift sech als "Award Winning Ghanaian Journalist". Vill investigativ recherchéiert huet hien hei awer wuel net. Datt deen Artikel zënter senger Publikatioun den 10. Abrëll ëmmer nees gedeelt a weltwäit deels fir bor Mënz geholl gëtt, seet kloer eppes iwwer d'Gefor vun Twitter aus: Wéi an enger Etude vum MIT vum Oktober 2018 festgestallt gouf, deelen 70 Prozent vun de Leit eng News op Twitter leider éischter dann, wa se e Fake ass.