Den Accident ass vu Péiteng erfort a Richtung Frankräich, dat um belschen Terrain, passéiert.

D'Gefier hat sech iwwerschloen an du Feier gefaangen. D'Pompjeeë vu Péiteng/Käerjeng waren op der Plaz, fir d'Gefier zesumme mat hire belsche Kollege ze läschen. Ënnerstëtzt goufe si nach vum Noutdokter vu Lonkech an Esch.

Beim Brand koum fir eng Persoun, déi nach am Auto war, all Hëllef ze spéit. Eng zweet Persoun gouf uerg blesséiert a koum an d'Spidol. Wéi belsch Medie schreiwen, handelt et sech bei beim Doudegen a Blesséierten ëm Leit aus Lëtzebuerg, wat de belsche Parquet awer aktuell net confirméiere wollt.