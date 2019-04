D'Käerjenger Gemeng a concernéiert Proprietären hunn eng alternativ Propose fir den Zonk géint afrikanesch Schwéngspescht.

An zwar soll den Tracé adaptéiert ginn.



An engem Communiqué heescht et, dës Alternative wier ënnert anerem méi no un der belsch-lëtzebuerger Grenz, géif d'Gemeng Péiteng mat abannen, Kënzeg a Lénger aus der Zone blanche huelen an nëmmen duerch Terraine goen, wou d'Proprietären hiren Accord ginn hunn.



Den alternativen Tracé vum Zonk gouf un déi zoustänneg Autoritéite weidergereecht a wier favorabel opgeholl ginn.