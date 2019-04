Am Kader vun der aktueller Präventiounscampagne vun der Police gouf et e Méindegnomëtten eng Kontroll an der Ettelbrécker Strooss zu Dikrech.

D'Dikrecher Police huet an Zesummenaarbecht mat de Kollegen aus dem Norden an der Douane souwuel Motocycliste wéi och Automobilisten ugehalen. Den Haaptfokus vun der Kontroll louch op de Pabeieren an dem Zoustand vun de Maschinnen.

An 2 Fäll war d'Vignette ofgelaf, 8 Mol war et de Contrôle technique. 4 Mol goufen technesch Problemer festgestallt an am Ganze 6 Mol hat de Chauffer iwwerhaapt keng Pabeiere vum Gefier bei sech.