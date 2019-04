E Sonndeg den Owend géint 23 Auer gouf eng blesséiert Persoun an der rue de la Poste zu Déifferdeng gemellt. D'Fra loung hannert engem Auto.

D'Affer war an enger éischter Phas net uspriechbar. Et konnt zu deem Zäitpunkt net gekläert ginn, wat der Fra geschitt war.

E puer Stonne méi spéit gouf d'Police op e Mann zu Nidderkuer an der Nicolas Theis opmierksam, well deen an enger Bäckerei eppes geklaut hat.

De presuméierten Täter konnt kuerz drop gestallt ginn. Wéi d'Police de Mann duerchsicht huet, gouf bei him d'Identitéitskaart vun der blesséierter Fra fonnt.

Eng Enquête gouf an d'Weeër geleet. De Mann gouf op Uerder vum Parquet festgeholl an huet elo Rendezvous beim Untersuchungsriichter.

Zu Esch an der rue Pierre Claude hat e Méindeg am fréien Owend e Mann observéiert wéi en anere Mann a säin Auto agebrach ass an eng Gittar geklaut huet. Den Täter konnt méi spéit an der Géigend vum Boulevard Prince Henri verhaft ginn.