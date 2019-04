De groussherzoglechen Haff huet Dënschdeg am Nomëtteg matgedeelt, datt et dem Grand-Duc Jean no senger Longenentzündung mëttlerweil nees besser geet.

De Grand-Duc Jean läit wéinst enger Longenentzündung am Spidol. Dat hat de Groussherzoglechen Haff um Samschdeg den Owend bekannt ginn. Wéi et an engem kuerze Communiqué geheescht huet, stéing de Grand-Duc ënner Observatioun.

Elo um Dënschdeg um 17.21 Auer koum wéi gesot de Communiqué vum Haff, dass d'Evolutioun vum Gesondheetszoustand vum Grand-Duc Jean "favorabel" ass. Et geet ëm also lues awer sécher besser. E bleift awer weiderhin am Spidol.

De 5. Januar hat de Grand-Duc Jean 98 Joer krut. Hie war vu 1964 bis d'Joer 2000 Staatschef, éier hien den 7. Oktober 2000 vu sengem Fils dem Grand-Duc Henri um Troun ofgeléist gouf.

Déi lescht Zäit sinn dem Grand-Duc Jean seng offiziell Optrëtter ëmmer méi seelen ginn. Eng leschte Kéier, wou hien am Grand-Public ze gesi war, war wärend der grousser Konferenz Enn Mäerz um Kierchbierg, déi ënnert dem Motto "Stand, Speak, Rise up" stoung an op eng Initiative vun der Grande-Duchesse Maria Teresa zeréckgoung.

Enn Dezember 2016 war de Grand-Duc Jean wärend e puer Deeg wéinst enger Bronchite hospitaliséiert. Uganks Januar 2017 koum hien dunn nees aus dem Spidol a konnt deemools säi 96. Gebuertsdag am Krees vu senger Famill feieren.