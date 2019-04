E Sonndeg scho sinn d'Visiteure vun der grénger Insel zu Lëtzebuerg gelant.

En Dënschdeg war déi iresch Delegatioun vum Comité fir ënner anerem Finanzen an Affäre ronderëm d'EU zu Lëtzebuerg op Visitt an der Chamber. E Sonnde scho sinn d' Visiteure vun der grénger Insel zu Lëtzebuerg gelant. No de Visitten an den europäeschen Institutiounen, huet een sech en Dënschdeg un de groussen Dësch gesat. Bei de Gespréicher goung et an der Haaptsaach ëm d'Relatiounen tëscht Lëtzebuerg an Irland. Ma och Brexit an d'Verlängerung vum Artikel 50 ware puer vun den Haaptthemen um Krautmaart.

Et war een op enger ekonomescher Missioun - Lëtzebuerg an Irland si jo bekannterweis de Fonge-Paradäis vun Europa. Kee Wonner also, datt Relatioun tëscht dem Grand-Duché an Irland an de lëschte Jore weider gutt gefleegt gouf. Et erhofft een sech, op béide Säiten, e weidere Wuesstem.

Op irescher Säit fillt een sech zu Lëtzebuerg wëllkomm, et hätt ee villes gemeinsam.

Den iresche Senator Neale Richmond:„Et war een häerzlech Wëllkomm. Mir si jo Deel am Club vun de méi klengen Natiounen an der EU. Mir hunn och wärend der Finanz-Kris, ganz bewosst, eis Ambassade zu Lëtzebuerg op behalen. Dobäi kennt, datt mer eng gutt Komerodschaft am Finanz-Secteur an, bei der Agrikultur hunn. Mais wat wiisst ass d'Verbindung tëscht de Mënschen. Ëmmer méi Leit fléie vun Dublin op Lëtzebuerg, an ëmgedréint. Mir gesinn ëmmer méi Leit déi vu Lëtzebuerg an Irland plënneren a vice versa. Dat ass eppes wat mer ënnerstëtze wëllen.“

An der Presence vum Marc Angel, President vun der Chamberkommissioun fir baussecht Affären, an dem ireschen Ambassadeur, gouf och d'Thema Brexit diskutéiert. Wann et den Iren nogeet, géif een de ganze Fiasko ofsoen. U Brexit wier näischt Guddes drun – Irland géif, ekonomesch, och net dovu profitéieren: „Wou mer deemools der europäescher Gemeinschaft bäigetruede sinn, sinn nach 60% vun eisen Exporter a Groussbritannien gaangen. Elo ass een op 12% erof. Par Conter, eis Fleesch a Mëllech Industrie, den Cheddar Kéis a Botter, sinn héich gefrot. Ma, um Dag wou Brexit gestëmmt gouf sinn, iwwer Nuecht, eis Champignon- an Tomaten-Industrie em 10% gefall. Mat Brexit, wäerte mir en klenge Wuesstem am Finanz an Technologie-Secteur spieren. Déi iresch Regierung kann awer kee 55 Joer-ale Bauer iwwer Nuecht zu engem Hedgefonge Manager maachen.“

Op irescher Säit wiert een sech och géint d'opbaue vun enger néier Grenz tëscht Nord-Irland an der Republik. De sougenannte „Good Friday Agreement“ vun 1998 hätt d'Iwwerhand iwwer Brexit.