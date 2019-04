Wéi de CGDIS mellt, hat et en Dënschdeg den Owend zu Esch an zu Kanech gebrannt.

Géint 19.50 Auer war an engem eidele Gebai e Feier ausgebrach. Op der Plaz waren d'Pompjeeë vun Esch a Schëffleng.

Kuerz drop, um 20.19 Auer, war et nach e Feier zu Kanech. Do hat et an enger Salle de sejour gebrannt. D'Kanecher Pompjeeën an déi vu Mutfert waren am Asaz.