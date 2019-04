Dat soten d'Dokteren ouni Grenzen e Mëttwoch de Moien op hirer Pressekonferenz.

D'Situatioun am Mosambik huet sech den Ëmstänn no verbessert. Dat soten d'Dokteren ouni Grenzen de Moien op hirer Pressekonferenz. Virun engem Mount hat de Wierbelstuerm "Idai" grousse Schued virun allem am Oste vum Land ugeriicht. Eng Fläch bal 3-mol esou grouss wéi de Grand-Duché gouf iwwerschwemmt. Hëllefsorganisatiounen aus der ganzer Welt ware séier op der Plaz an hunn déi Betraffe mat Medikamenter an Iesse versuergt. Si wären iwwerrascht gewiescht, wéi gutt de Gesondheetsministère vum Mosambik organiséiert war, sot d'Karin Huster, si ass fir d'Medecins sans Frontières op der Plaz a war e Mëttwoch de Moien iwwer Telefon zougeschalt.

AUDIO: D'Karin Huster vun MSF

Karin Huster: ''On est positif et optimiste sur ce qui va suivre. On va continuer à apporter notre appuis sur l'assainissement d'eau. L'eau propre c'est la base de tout. C'est la base de la prévention de maladie, que ce soit choléra ou autres maladies virales. On ne peut pas prendre un médicament si on n'a pas de l'eau propre. On ne peut pas cuisiner. Et nous on ne peut pas partir sans que ces choses sont bien mises en place. On va continuer à apporter un soutien médical aux populations qui sont les plus à risque.''

D'Angscht vun enger Cholera-Epidemie ass reell, sou d'Karin Huster nach. Allerdéngs hätt de Gesondheetsministère mam Support vun den Hëllefsorganisatiounen 93 Prozent vun der betraffener Populatioun mat Vaccinë versuergt. An dat an enger knapper Woch. Fir de Risk vun enger Epidemie anzedämme goufen och Statiounen ageriicht, wou dat knaschtegt Waasser esou preparéiert gëtt, dass een et drénke kann. De Stuerm hat iwwer 600 Mënschen am Mosambik d'Liewe kascht, vill goufen der blesséiert. Bal 240.000 Wunnhaiser goufen zerstéiert oder iwwerschwemmt. Simbabwe a Malawi waren e bësse manner staark betraff, ma och hei gouf et 180 respektiv 56 Doudeger.