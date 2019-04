Vun deem Moment u kënnen op der Stater Gare iwwer 1.500 Zich geréiert ginn.

De Grondstee vun der Stater Gare gouf 1858 geluecht. Woubäi Grondsteen hei de falschen Numm ass. Et war nämlech villméi en Holzschapp ganz ouni Steng.

En halleft Joerhonnert méi spéit gouf eréischt ugefaangen d’Gare esou opzebauen, wéi mir se haut kennen. Eng Konstruktioun aus Stol a Bëtong mat 4 Quaien.

Awer scho 1936 huet se misse moderniséiert ginn. D’Quaie goufen iwwerdeckt a mat engem Tunnel verbonnen.

Deemools eng kleng Revolutioun. Well esou konnt een Theoretesch iwwer 800 Zich den Dag eran a erausfueren. Eng Zuel vun der ee gegleeft huet, dass een se ni géing areechen.

Haut, 160 Joer méi spéit, sinn et scho wäit iwwer 800 Zich. Aktuell kommen al Dag iwwer 1000 Zich an der Gare un. A fir der enormer Zuel Passagéier gewuess ze sinn, gëtt e fënnefte Quai bäi gebaut. Well ouni deen ass et onméiglech, d‘Passagéier aus den Zich eraus ze kréien.

Den aktuelle Chantier ass awer net eleng fir de fënnefte Quai geduecht. Déi komplett Gare soll erweidert ginn. Et wäerten nei Souterrainen ënnert de Quaie gebaut ginn. D’Passerell,déi iwwert d’Gleiser geet, gëtt komplett nei gemaach a virun allem soll alles méi einfach accessibel ginn. Fir dat ze koordinéieren, mussen déi 4 al Quaien nei opgedeelt ginn.