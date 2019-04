Wann esou en alt historescht Gebai ufänkt mat brennen, dann zielt all Sekonn. Ganz dacks ass et esouguer esou, dass een et net méi rette kann.

18 Auer 20 um Méindegowend. Den éischten Alarm ass bei de Pompjee vu Paräis declenchéiert ginn. En Féier um Dag vun der Kathedrale Notre Dame de Paris. Géint 18 Auer 30 koumen déi éischt Unitéite vun de Paräisser Pompjeeën op d'Plaz. Eng militäresch Eliteunitéit déi sech em de Brandschutz an der ganzer Paräisser Staat këmmert.

Trotzdeem konnt och si net verhënneren, dass dat komplett Mëttelschëff vun der Kathedral affer vun de Flamme gouf. Virun allem duerch déi al Konstruktioun aus Holz an de Baustil ass et onméiglech esou e Feier ze läsche seet de Laurant Massard, Spezialist am Brandschutz beim CGDIS.

D’Feier huet sech ënnert dem ale Bläidach vum Mëttelschëff ausgebreet.

Et war onméiglech fir d’Pompjeeën d’Feier vu bannen ze läschen. Iwwerall si Stecker erofgefall an d’Holzkonstruktioun huet ugefaangenen zesummen-ze-falen. Dowéinst huet een sech missen drop limitéiert dat ze protegéiere wat nach net gebrannt huet. Och d’Kathedral an der Staat ass ähnlech opgebaut wéi déi zu Paräis.

A fir op esou en Evenement hei zu Lëtzebuerg virbereet ze sinn, ginn et speziell Interventiounspläng bei de Pompjeeën. Do steet genau dran, wou déi gréisste Gefore sinn, a wéi eng Kulturgidder aus der Kierch muss a Sécherheet bruecht ginn. Well bei eppes ass een sech sécher. Wann esou en alt Gebai ufänkt mat brennen, dann zielt all Sekonn. Ganz dacks ass et esouguer esou, dass een et net méi rette kann.

Den Dag vun enger Gotescher Kathedral ass esou gebaut, dass ëmmer en Liichten Duerchzoch ass. Dat soll nämlech verhënneren, dass d’Holz ufänkt mat schimmelen. An dat heescht esoubal e Feier ënnert dem Dag ufänkt, kritt et direkt richteg Zoch, ähnlech wei an engem Kamäin.

Zu Paräis huet dat awer och Bedeit, dass keng Pompjeeë méi an d’Gebai konnt goe well et ze waarm a geféierlech war. Dowéinst si speziell Dronen a Läschroboter agesat ginn. Eng Méiglechkeet déi een och zu Lëtzebuerg huet. Et huet een zwar kee Roboter fir ze läschen, mä Drone fir sech en Iwwerbléck ze verschafen. An de richtegen Iwwerbléck hunn, ka bei esou engem Feier entscheedend sinn.

400 Pompjeeën war zu Paräis méi wéi 24 Stonnen am Asaz fir d’Feier ze läschen. E giganteschen Dispositiv fir d’Kathedral an d’Gebaier ronderëm ze protegéieren. Trotzdeem geet een aktuell dovun aus, dass de Schuert un der Notre Dame de Paris an d‘ Milliarde geet. En Deel ass awer fir ëmmer zerstéiert, a kann och net mat Geld erëm opgebaut ginn.