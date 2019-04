D'Martine Hansen vun der CSV huet eng parlamentaresch Fro iwwer de medezinesche Cannabis un den Etienne Schneider gestallt.

Wat waren déi praktesch Suitte vum Gesetz, mat deem Cannabis zu medezineschen Zwecker ka verschriwwe ginn?

Dat wollt d'CSV an enger question parlementaire wëssen.

De Gesondheetsminister Etienne Schneider äntwert, datt eng 250 Dokteren d'Formatioun gemaach hunn, zwee Drëttel vun hinne si Generalisten. Méi ewéi 120 Patiente krute bis haut medezinesche Cannabis verschriwwen. D'Quantitéit entsprécht ongeféier 7 Kilo.

Bis ewell gouf virun allem mat Bléie geschafft, et soll awer an Zukunft verstäerkt op Ueleger zeréckgegraff ginn.



Enn 2018 war et aus logistesche Grënn net méiglech all d'Ueleger ze kréien. Dat huet awer geännert an et ass dovunner auszegoen, datt um Enn vum Joer all dës Produiten och an de Spidolsapdikten ze kréien sinn.

PDF: Parlamentaresch Fro iwwer Cannabis