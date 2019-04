D'Administratioun deelt an engem Communiqué mat, datt Fongen detournéiert goufe vun engem Agent.

De Parquet gouf informéiert, et gouf Plainte gemaach an d'Enquête gouf an d'Weeër geleet. Den Aarbechtsminister Dan Kersch huet déi zoustänneg Chamberkommissioun informéiert.

Zu dësem Abléck gëtt et keng weider Informatiounen, heescht et weider am Schreiwes vum Aarbechtsamt.

Offiziellt Schreiwes vun der ADEM



Communiqué de l'ADEM (17.04.2019)

Communiqué par: Agence pour le développement de l'emploi (ADEM)

Le 17 avril 2019, l'ADEM a constaté qu'au sein de son administration des fonds ont été détournés par un de ses agents.

Le procureur d'État à Luxembourg a été saisi d'une plainte en vue d'entamer les enquêtes nécessaires. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Dan Kersch, a informé le président de la Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale de la Chambre des députés et lui a fait part de sa disponibilité pour répondre aux membres de la Commission dans les plus brefs délais.

À ce stade, l'ADEM n'est pas en mesure de fournir plus d'éléments afin de ne pas entraver l'enquête.