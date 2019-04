Obwuel d'Käschten ëm 100.000 Euro geklomme sinn, huet dat näischt un der gudder Performance vun der Bourse geännert.

Et dierften zefridden Aktionäre gewiescht sinn, e Mëttwoch de Moie bei der Generalversammlung vun der Lëtzebuerger Bourse. D'Käschte sinn am leschte Joer zwar ëm knapp 100.000 Euro an d'Luucht gaangen, ma dat huet déi allgemeng gutt Performance vum Grupp awer kënne wett maachen. Iwwreg blouf um Enn vum leschte Joer dunn e Benefice vu gutt bal 9 Milliounen Euro. Eng 5,5 Milliounen dovu ginn un d'Aktionären ausbezuelt.

Eng vun de wichtegsten Innovatiounen un der Lëtzebuerger Bourse war sécherlech déi, fir eng separat Plattform fir gréng Finanzproduiten ze schafen. Domat hat een den Nerv vun der Zäit getraff a scho fréi eng wichteg Nisch kënne besetzen. Dobäi wier een zur Conclusioun komm, dass d'Finanzwelt sech misst fundamental nei orientéieren. Nohalteg Instrumenter, wou den Investisseur genau weess, wat mat de Sue geschitt, missten d'Reegel ginn, esou den Direkter vun der Bourse.

Dofir hu mir decidéiert, eng eegestänneg Bourse, eng Plattform an d'Liewen ze ruffen, déi deem gerecht gëtt. A mir waren déi éischt, an haut schéngt et esou ze sinn, dass aner Leit sech schwéier dinn, fir eis ze kopéieren, well mir och eng Part de Marché vun iwwer 50 Prozent an der Tëschenzäit hunn.“

E wichtege Partner an deem Beräich ass China. Och wann d'Standarden net ëmmer déi selwecht waren, wier et wichteg gewiescht China mat u Bord ze huelen.

An deem Sënn brénge mir déi Marchéë méi enk zesummen a mir gesinn och konkret Resultater. D'Kapitalfluxe wäerten an Zukunft méi a béid Richtunge goen a virun allem kommen d'Standarde vill méi no beieneen. An dat ass en encourageanten Developpement, esou de Robert Scharfe.

China hätt nämlech nach een decisiven Avantage: Et wier e Land mat enorm vill Potential.

AUDIO: Extrait Robert Scharfe

China ass jo haut nach e Marché, dee relativ zou ass an dee sech progressiv opmécht. Mir gesinn do en enorme Potential vu chinesesche Gesellschaften, déi sech an Zukunft wäerten am internationale Marché finanzéieren. A mir hoffen, dass se dat dann och iwwert déi Lëtzebuerger Bourse maache wäerten.

Ma och d'Konkurrenz hätt d'Potential vun de nohaltege Finanzen entre temps erkannt an dofir misst een och an Zukunft weider un Innovatioune schaffen, esou nach de Robert Scharfe.