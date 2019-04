"Wéi reagéieren op d’Gewalt géint CFL-Personal?", dat ass den Titel vun enger parlamentarescher Fro vum ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser.

Hannergrond si virun allem d’Aggressioune géint zwee CFL-Mataarbechter op der Éiter Gare de 16. Mäerz 2019. An der Äntwert vun den zwee zoustännege Ministere ginn eng ganz Rei Zuele genannt.

PDF: Äntwert op Parlamentaresch Fro vum Fernand Kartheiser

De Fernand Kartheiser, deen dëst Joer scho méi wéi 40 där Froe gestallt huet, wollt eng Reaktioun vun de Ministeren op déi Aggressioun zu Éiter an op den Tëschefall mat engem Metallstéck op de Schinne bei Mënsbech de 17. Mäerz. Den ADR-Deputéierte wollt ënner anerem gewuer ginn, wéi séier d’Police an d'Rettungsdéngschter an deenen zwee Fäll op der Plaz waren. Firwat keng Täterbeschreiwung publizéiert ginn ass? A wéi d’Regierung gewëllt ass, d’Sécherheet op de Garë kuerzfristeg ze verbesseren?

An hirer gemeinsamer Äntwert ginn de Minister fir bannenzeg Sécherheet François Bausch an d’Inneministesch Taina Bofferding net op all d’Froen am Detail an, mä liwwere wéi gesot eng ganz Rei vun Zuelen. Sou hale se fest, dass d’Police nëmmen 9 Minutten nom Appell op der Éiter Gare war a weider Patrullen disponibel gewiescht wären. Eng Täterbeschreiwung géing prinzipiell ëmmer erausgoen, schreiwen d'Ministeren, ausser wann net genuch Elementer fir eng Täteridentifikatioun géife virleien oder wann et kontraproduktiv wär. Wat aus der Äntwert op déi parlamentaresch Fro awer net ervirgeet, ass, ob déi ongeféier 10 Jugendlecher, déi d’CFL-Personal geschloen hunn, scho gepëtzt wären oder wéi wäit d’Enquête zu dësem Zäitpunkt wär.

A punkto Sécherheet halen déi zwee Ministere fest, dass am Joer 2018 scho 424 Kameraen op de Garen an Arrêten houngen a sou 80 % vun de Passagéier iwwerwaacht kënne ginn. Kuerzfristeg sollen all d’Arrête Kamerae kréien. Wat d’Gewalt am ëffentlechen Transport ugeet, sou weisen d’Datebanke vun der Police, dass et ee Réckgang vun den Incidente gëtt. An de Fäll, wou tatsächlech eng Plainte oder ee Constat vun der Police gemaach ginn ass, waren et am Joer 2018 just 28 Fäll vu physescher Gewalt, also däitlech manner am Verglach mat 2014, wou et nach 44 Incidente gouf.

Der Statistik no, déi um Enn vun der Äntwert vun de Ministeren drunhänkt, ass d’Entwécklung awer manner kloer. Sou sinn am Joer 2018 ronn 300 Aggressiounen am ëffentlechen Transport registréiert ginn, manner wéi am Joer 2017 mat 341 Faiten, mee méi wéi 2016 mat 262 Incidenten.

Et bleift ofzewaarden, ob de Fernand Kartheiser sech mat der Äntwert vun de Ministeren zefridde gëtt. Verschidde Froe sinn nämlech net beäntwert ginn, sou zum Beispill firwat an dësem konkrete Fall keng Täterbeschreiwung publizéiert ginn ass oder wéi d'Sécherheet op den Eisebunnsstrecke kuerzfristeg verbessert soll ginn.