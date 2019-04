Ass d'Situatioun bei de Pensioune verzweiwelt? Ëm déi Fro goung et op enger ëffentlecher Konferenz vun der Fondatioun Idea an der Chambre de Commerce.

D'Äntwert ass Nee, ënnert der Konditioun, dass de Pensiounssystem op en Neits reforméiert gëtt.

D'Fondatioun Idea huet sech mat der Zukunft vun de Pensiounen zu Lëtzebuerg beschäftegt. Hiren Direkter Muriel Bouchet zitt eng kloer Konklusioun: "Le système de pension actuel est quand même très généreux. Pour assurer le financement on a calculé le taux de rendement des penions qui est de l'ordre de 7%. Donc pour assurer le financement il faudrait une croissance du PIB infinie de l'ordre de 5% par an. Évidemment ça parait très élevé. Il faudrait énormément de frontaliers plus tard notamment pour alimenter durablement un tel taux de croissance."

En Niveau also, deen dëser Simulatioun no schwéier oprecht ze erhale wär. Och de Robert Urbé war ee vun den zwee Invitéë vun der Konferenz. Als Auteur vum Sozialalmanach vun der Caritas, huet hie sech natierlech och mam Sujet Pensiounen ausernee gesat: "Wann een de Leit versprécht, méi auszebezuelen, wéi een eranhëlt, da gëtt et ee Problem. Dee muss een à terme léisen. Et muss een zwee Elementer méi no zesummebréngen: entweder méi Recetten oder manner Ausgaben. Am beschten awer eng gutt Kombinatioun vu béidem."

D'Ekonomiste vun Idea hunn eng méiglech Pist ausgeschafft, fir mat enger Hausse vum Bruttoinlandprodukt vun 2 bis 3 Prozent pro Joer eens ze ginn. Hei gëtt éischter un der Schrauf vun de Prestatioune gedréint. De Muriel Bouchet: "On diminue fortement la partie proportionnelle et on augmente la partie fixe. On doit faire inévitablement des économies. Ça serai fait graduellement sur une période des 40 ans. L'avantage est que ça permet de faire des économies importantes et en même temps on préserve les petites pensions. On augmente la partie fixe qui profite surtout aux plus petites pensions."

Als Pensionéierte kritt een haut 500 Euro fix de Mount. De Muriel Bouchet proposéiert, déi Zomm ze verduebelen. Net grad de Robin-Hood-Prinzip, et ass éischter dës Iddi: bescheide Pensioune gi just e bëssen erof, déck Pensiounen dofir däitlech. De Robert Urbé ënnerstëtzt dëse Prinzip: "Ech sinn der Meenung, dass mir aus deem ëffentleche System, dee mir den Ament hunn, Pensioune bezuele bis maximal 8.500 Euro. Dat ass einfach ze vill fir en ëffentleche System. Do musse mir reduzéieren. Déi Leit, déi a Fro kommen, fir esou Pensiounen ze touchéieren, kënne sech an Zukunft privat versécheren an iwwert dee Wee hire Liewensstandard garantéieren. An eben net op Käschte vun engem ëffentleche System."

D'Basis-Simulatioun ass déi, dass d'Reserven ëm d'Joer 2040 opgebraucht wären, wann näischt changéiert gëtt. "Si on agit trop tard, on agit dans le désordre et on fait une réforme très rapidement.", d'Politiker missten dat realiséieren, betount den Direkter vun Idea, och wann elo nach keng Urgence wär. Zweeten Invité war iwwregens de fréieren Inspekter vun de Finanzen, de Jean Olinger. Deen huet en Interview no der Konferenz awer refuséiert.